Браже внесла в "черный список" румынского певца Иона Ионицу, подражающего Юре Шатунову

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение включить в "черный список" румынского певца Йона Йоницу, подражающего российскому музыканту и исполнителю Юрию Шатунову (на фото).

По словам министра, на основании ч. 2 ст. 61 части Закона об иммиграции она приняла решение включить Ионицу в список нежелательных для Латвии лиц, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок.

Данная статья закона предусматривает, что решение о включении иностранца в "черный список" может быть принято, если у компетентных государственных органов есть основания полагать, что иностранец представляет угрозу национальной безопасности или общественному порядку и безопасности или по прибытии в Латвию может помешать досудебному расследованию или работе правоохранительных органов по раскрытию уголовного преступления.

Согласно информации, опубликованной на сайте Biļešu Serviss, в марте этого года у Ионицы были запланированы трибьют-шоу с музыкой и песнями Юрия Шатунова в Даугавпилсе и Риге.

По признанию критиков, Ион Ионица (уроженец Молдовы и гражданин Румынии) не только очень внешне похож на Юрия Шатунова, но и обладает голосом, уникальной манерой и харизмой, которые были присущи солисту известной группы "Ласковый май".

Солист группы "Ласковый май" скончался в домодедовской больнице в июне 2022 года. У него была острая сердечная недостаточность, По предварительным данным, причиной смерти 48-летнего певца стал обширный инфаркт.

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