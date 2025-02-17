Рейтинги за январь: в тройке лидеров Нацобъединение, "Латвия на первом месте" и "Новое Единство"

Согласно результатам исследования, проведенного SKDS по заказу ЛТВ, в январе самой популярной партией стало "Национальное объединение", за ней следует "Латвия на первом месте" и "Новое Единство".

Все три партии столкнулись с небольшим снижением поддержки избирателей. Если бы выборы в Сейм проводились сегодня, за "Национальное объединение" были бы готовы проголосовать 9,6% избирателей, тогда как в декабре за эту партию были готовы отдать свои голоса 9,9% избирателей.

В декабре партию "Латвия на первом месте" поддерживали 8,6% респондентов, в январе — 8,1% избирателей. В свою очередь, за "Новое Единство" в декабре поддерживали 6,7% избирателей, а в январе — 6%.

Единственной партией, входящей в коалицию и поправившей свой рейтинг, стал "Союз "зеленых" и крестьян": если в декабре за СЗК были готовы отдать свои голоса 4,6% потенциальных избирателей, то в январе уже 5,7%.

Также 5% барьер в январе преодолели "Прогрессивные" (5,5% в январе, 6,1% в декабре прошлого года) и "Объединенный список" (4,7% в декабре и 5,3% в январе).

В свою очередь, за партию "Стабильность" в январе готовы были отдать свои голоса 4,6% избирателей.

"Согласие" в январе были готовы поддержать 3,6% потенциальных избирателей, "Суверенную власть" - 2,7% респондентов.

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