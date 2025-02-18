ФОТО. На полигоне в Адажи испанские и канадские солдаты вытащили из канавы танк Leopard 2

Испанский Генштаб показал эвакуацию вышедшей из строя бронетехники в полевых условиях на полигоне в Адажи под Ригой, сообщает LSM+.

На Адажском полигоне испанские солдаты тренируются в составе многонациональной бригады НАТО, включающей военных из 13 стран.

На публикацию на официальной Facebook-странице испанского Генштаба обратил внимание испанский военный блогер DefAviation, объяснивший, что произошло. По его словам, во время маневров у испанского танка Leopard 2 порвалась гусеница — один из уязвимых элементов конструкции. Причина остается неизвестной: либо танк наехал на мину, либо совершил неудачный маневр. В результате танк оказался в канаве.

На помощь пришел тягач-эвакуатор Leopard 2ER Búfalo, предположительно испанский, отметил DefAviation. С помощью крана он поднял слетевшую гусеницу весом в 5,4 тонны, в то время как военные вручную выкапывали технику. После успешного извлечения Leopard 2 погрузили на канадский трейлер и отправили на ремонт.

DefAviation также отметил, что задняя защитная "юбка" танка поднята, но неизвестно, плановое ли это действие. Неизвестно, было ли происшествие частью учений или непредвиденным инцидентом.

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