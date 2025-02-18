Never stop panicking: Ринкевич объяснил, что он имел в виду

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в понедельник вечером опубликовал в соцсетях лаконичный пост с текстом "Never stop panicking" ("Никогда не прекращайте паниковать"), который вызвал противоречивую реакцию. Во вторник советник Ринкевича Мартиньш Дрегерис попытался объяснить, что президент имел в виду.

В конце прошлой недели в Мюнхене прошла конференция по безопасности, одной из центральных тем которой стала война в Украине. На ней новая администрация США представила свой взгляд на ситуацию в Европе. Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии начались переговоры по войне в Украине между Россией и США.