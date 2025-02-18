На постройку завода по производству пороховых зарядов выделено 26,28 миллиона евро

18 февраля Кабинет министров утвердил выделение 26 282 630 евро из бюджета Министерства обороны на создание завода по производству модульных пороховых зарядов.

Также в министерстве сообщили порталу Delfi, что недвижимости Ziemeļnieki в Баусском крае, где планируется строительство завода, был присвоен статус объекта национальных интересов.

"Присвоение статуса объекта национальных интересов позволяет быстрее реализовать важные проекты, которые укрепят обороноспособность нашей страны. Этот завод станет важным элементом военной индустриальной экосистемы и обеспечит стабильную цепочку поставок для безопасности Латвии и Европы", — подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс.

Минобороны пояснило, что статус объекта национальных интересов позволит эффективнее и в срок построить инфраструктуру для завода по производству модульных пороховых зарядов в рамках проекта ROLLO. Решение согласовано с самоуправлением Баусского края.

"Создание завода в Латвии — большой шаг в обеспечении снабжения Национальных вооруженных сил и укреплении общей системы обороны Европы", — отметили в министерстве.

Проект ROLLO реализует SIA Valsts aizsardzības korporācija, основанная в конце 2023 года. Цель — совместно с зарубежными партнерами построить завод к 2027 году. Проект поддержан Европейской комиссией в рамках Акта о поддержке производства боеприпасов ЕС, направленного на увеличение мощностей по производству модульных зарядов и укрепление обороноспособности стран.

SIA Valsts aizsardzības korporācija получила разрешение Кабмина применять исключение из Закона о госзакупках при покупке сырья, оборудования, строительных и сопутствующих услуг для проекта ROLLO. Valsts aizsardzības korporācija — 100% государственная компания под управлением Минобороны, созданная в ноябре 2023 года для долгосрочного развития военной промышленности в Латвии, управления инвестициями и развития международного сотрудничества в оборонной отрасли.

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