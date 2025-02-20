Латвийцы вышли на лед. Несколько человек уже погибли: спасатели и полиция предупреждают, что это опасно

17 февраля Рижская дума опубликовала список водоемов, на льду которых можно находится. В социальных сетях люди стали активно делится этой информацией, многие рыбаки вышли на лед, а семьи с детьми стали кататься на коньках и гулять по водоемам. Однако полиция предупреждает, что погодные условия меняются, а несколько человек в Латвии уже погибли, утонув в холодной воде.

С первых морозов полиция стала проверять толщину льда. В результате более полусотни мест на прудах, озерах и реках были объявлены безопасными. Для любителей рыбалки это хорошие новости, но насколько это безопасно?

Техника безопасности

Опытные рыбаки говорят, что стараются не нарушать правила и соблюдают технику безопасности. Не стоит подходить близко к камышам, где лед тоньше, а также заниматься подледным ловом на реках, где течения могут повлиять на прочность ледяного покрова.

"Находиться нельзя на Даугаве, в Агенскалнском заливе. В Кишезерсе можно, но в определенных местах. Вся информация доступна. В принципе, большинство излюбленных водоемов открыты и на них разрешено находиться", — сказал утром 19 февраля изданию LSM+ исполняющий обязанности главного инспектора по водной безопасности Рижской полиции самоуправления Александр Лисицин.

Список разрешенных мест довольно большой, но даже на проверенных водоемах важно соблюдать меры предосторожности. Лед никогда не бывает полностью безопасным, и даже в официально разрешенных зонах остается риск, связанный с природными факторами. Этой зимой уже был серьезный инцидент — в декабре в пруду Виестурдарза под лед провалились двое детей. К счастью, неподалеку оказался полицейский патруль, который заметил случившееся и помог детям выбраться.

Считается, что при толщине льда не менее 10 сантиметров нахождение на водоемах безопасно, однако полиция ежедневно проводит проверки, и при малейших изменениях может запретить выход на лед.

Основной риск связан с возможностью провалиться. Если человек находится на льду в одиночестве и рядом никого нет, ситуация может закончиться трагически, особенно если помощь не успеет прибыть вовремя. Несмотря на регулярные осмотры водоемов в разное время суток, контролировать все места одновременно невозможно.

Рыбакам продолжают напоминать о мерах безопасности: лучше выбирать места, где находится больше людей, так как в случае опасности можно рассчитывать на помощь. Рекомендуется надевать спасательный жилет и иметь при себе, например, спасательные шипы. Кроме того, рыбакам в возрасте от 16 до 65 лет необходимо иметь при себе лицензию на рыбалку.

Дети и взрослые все равно выходят на лед

Правда, несмотря на неоднократные призывы спасателей не выходить на лед, в выходные поступило несколько вызовов о людях, проигнорировавших эти предупреждения.

Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе, сообщения о людях на льду поступили из Риги, Лиепаи, Екабпилса, Гробини, Саласпилса и Валмиеры. На замерзших водоемах находились как дети, так и взрослые.

В большинстве случаев люди покидали лед еще до прибытия спасателей или убегали при появлении оперативного транспорта. В ситуациях, когда на льду оказывались дети, спасатели напоминали им об опасности и призывали больше не выходить на лед, чтобы не подвергать риску свою жизнь и здоровье.

Служба в очередной раз напоминает, что находиться на льду сейчас опасно. По словам специалистов, лед на водоемах не формируется равномерно. Он может быть плотнее у берега, но тоньше дальше от суши, создавая у людей ложное ощущение надежности.

Спасатели призывают жителей проявлять ответственность, не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также не оставаться равнодушными, если они видят детей или подростков, катающихся на коньках или санках по ненадежному льду.

Кроме того, спасатели настоятельно рекомендуют родителям объяснить детям, что выходить на лед небезопасно. Если кто-то зашел слишком далеко от берега или провалился под лед, необходимо немедленно звонить по телефону 112.

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