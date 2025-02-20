Ринкевич об отправке латвийских солдат в Украину: для этого нужно выполнить два условия

Для обеспечения мира в Украину, возможно, придется отправить иностранных военных. Латвия готова рассматривать любые предложения, но в любом случае сначала нужно выполнить два условия, заявил в среду в интервью передаче Šodienas jautājums телеканала LTV президент Латвии Эдгар Ринкевич

По словам президента, Совет национальной безопасности и правительство уточнили позицию страны по этому вопросу, сообщает LSM. "Сейчас мы готовы обсуждать любое предложение, но прежде чем принимать решение, у нас есть условия", — отметил он.

Первое условие заключается в том, что должно быть ясно, каким образом этот шаг укрепляет безопасность и обороноспособность Латвии.

Второй важный вопрос - каковы будут условия размещения войск в Украине. "Если не будет гарантий по статье 5 [устава НАТО] или чего-то эквивалентного, то наши солдаты будут подвергаться риску. Если кто-то нападет на украинских солдат, мы должны будем прийти им на помощь, и мы не получим достаточной поддержки. Это спорные вопросы", — сказал Ринкевич.

В то же время президент признал, что его "не покидает ощущение, что в данный момент мы находимся в несколько теоретической ситуации". "Я бы с осторожным скептицизмом отнесся к тому, дойдем ли мы до этого", — сказал Ринкевич. Сейчас обсуждать вопросы развертывания международных войск в Украине после прекращения огня, по словам президента, преждевременно.

Комментируя события последней недели, президент Латвии отметил, что переговоры о прекращении огня даже не начались. Сейчас идет только диалог между Россией и США. "Я просто не представляю, как можно вести переговоры без участия Украины и думать, что Украина будет их выполнять", — сказал президент, отметив. По его словам, Россия не достигла своих целей в войне, но и победа Украины не наступила.

"У меня сейчас такое ощущение, что какие бы благие намерения ни были у США по прекращению войны, для России это просто пауза, чтобы перегруппироваться и в какой-то момент начать ее снова", — заявил президент Латвии.

Ранее уже сообщалось, что представители США и России начали переговоры о возможном перемирии на этой неделе.

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