Сейм подтвердил солидарность Латвии с народом Украины и призвал союзников ужесточить санкции против России

В четверг, 20 февраля, Сейм поддержал разработанный Комиссией Сейма по иностранным делам проект решения, которым предусмотрено "выразить солидарность с украинским народом в его героической борьбе за существование своей страны, почтить память павших в войне и выразить поддержку Украине до ее победы".

За проект решения проголосовали 82 депутата, против выступили девять депутатов партии "Стабильность!", а депутат Виктория Плешкане не голосовала.

В ходе дебатов перед голосованием в Сейме Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте") заявил, что партия, которую он представляет, поддерживает это заявление. Он напомнил, что Латвия является одним из крупнейших сторонников Украины "в процентном соотношении".

В то же время депутат отметил, что сегодня мы должны говорить о том, что происходит с мирными переговорами. По его словам, сейчас вопрос заключается в том, что будет дальше. "Это заявление Латвии имеет декларативный смысл", - сказал Шлесерс.

Лидер партии "Стабильность!" Алексей Росликов заявил, что никто, кроме США, не придет на помощь Латвии, отметив, что многие политики сейчас делают "неприемлемые вещи" против США. Росликов также заявил, что Латвия должна следовать за президентом США Дональдом Трампом, потому что США - единственный гарант безопасности Латвии.

Он также отметил, что прежде чем делать подобные заявления, нужно немного подождать и проследить за развитием событий.

"Ситуация меняется так быстро, что надо просто сидеть и смотреть, что будет", - сказал Росликов, отметив, что Латвия в данный момент не участвует ни в каких переговорах.

Эдвард Смилтенс от "Объединенного списка" (ОС) говорил о том, что общество сейчас ожидает точных ответов, как именно мы будем охранять нашу границу, как "Латвия будет готова отбиваться", если потребуется.

"Сегодня нам нужны четкие ответы, как наша военная промышленность сможет производить то, что нам нужно", - сказал Смилтенс, отметив, что сейчас люди находятся в страхе и главная обязанность правительства - не "бросать фразы в Twitter", а выступить с четким посланием, которое успокоит общество и мобилизует его на действия. "Должны быть четкие ответы о наших оборонных мерах", - сказал Смилтенс.

Депутат Янис Домбрава (Национальное объединение) подчеркнул, что подход западноевропейских стран к Украине не был последовательным и что Украина не получает достаточной поддержки для победы над агрессором.

Домбрава сказал, что мы хотели бы видеть мир, при котором Россия будет демилитаризована, а в России будут проведены демократические выборы, которые не проводились уже много лет.

Депутат Нацобъединения Инара Муниеце напомнила, что мы ясно дали понять, что Россия является агрессором. Она подчеркнула, что мы должны работать над укреплением НАТО и что другие страны также должны тратить на оборону более 2% своего ВВП.

В свою очередь, Марис Спринджукс (ОС) отметил, что в свете заявлений США ясно, что на оборону придется тратить больше. Спринджукс сказал, что главная задача в Европе - убедить страны, которые не имеют прямой границы с агрессором, "отложить декарбонизацию" и начать больше заботиться о безопасности.

Депутат Сейма Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство"), поддержав заявление, отметила, что Мюнхенская конференция по безопасности показала, что ситуация меняется, но при этом подчеркнула, что позиция Латвии непоколебимо ясна.

Она подчеркнула, что до сих пор можно было думать, что США являются главным гарантом безопасности, но теперь ясно, что мы должны взять на себя ответственность за собственную безопасность. "Теперь Европа осознала до глубины души, что безопасность - это наша ответственность", - сказала она.

Калниня-Лукашевица отметила, что каждый обязан укреплять безопасность Латвии, а также поддерживать Украину и сдерживать Россию. Европа также должна стать еще более единой и еще более сильной. По ее словам, для работы над укреплением безопасности Латвии необходимо "отложить в сторону все придирки и споры".

В принятом проекте решения Сейм Латвии напоминает, что Россия начала агрессию против Украины в 2014 году и что в феврале 2025 года исполнится три года с момента полномасштабного вторжения. Сейм осуждает военную агрессию России и нарушения прав человека, подчеркивая, что эта война представляет собой глобальную угрозу.

Латвия также подтверждает свою солидарность с Украиной, поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность, а также интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Сейм призывает союзников усилить поддержку Украины и ужесточить санкции против России.

В принятом проекте решения говорится, что Латвия продолжит оказывать военную поддержку Украине и поддерживать усилия по привлечению к ответственности за военные преступления.

Проект решения призывает Сейм сосредоточиться, в частности, на остановке "теневого флота" России, ослаблении военно-промышленного комплекса, ограничении энергетического сектора и контроле над финансовыми потоками, чтобы уменьшить возможности России продолжать агрессию и финансировать войну против Украины.

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