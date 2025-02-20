Три года депозитной системе в Латвии: скоро деньги за тару можно будет получить на банковскую карту

В феврале исполнилось три года с момента запуска системы депозитной тары в Латвии. За это время система значительно выросла — показатель возврата депозитной тары увеличился с 62% в 2022 году до 83,3% в 2024 году. К слову, число людей, довольных системой, за тот же период выросло почти до 90%. За три года граждане уже передали в систему 1,1 миллиарда пустой депозитной тары.

"Данные показывают, что активное участие и ответственное отношение населения приносит свои плоды. Мы продолжим так же активно работать над развитием системы, в том числе над улучшением сети тароматов и повышением общего коэффициента возврата", — говорит председатель правления SIA Depozīta iepakojuma operators Микс Стуритис.

"Результаты, достигнутые за эти три года, показывают, что депозитная система не только помогает снизить загрязнение окружающей среды, но и способствует более ответственному отношению граждан к сортировке отходов и повторному использованию ресурсов, — отмечает генеральный директор Государственной службы окружающей среды Андрис Кениньш. — Пример Латвии показал, что за короткое время можно создать эффективную депозитную систему, которая не только достигает высоких показателей возврата, но и становится примером для других стран Европейского союза, где такая система еще находится на стадии внедрения".

На сайте Depozitapunkts.lv приведено несколько интересных фактов. За последние три года количество тароматов в Латвии увеличилось с 836 до 1160. Кстати, в прошлом году в Риге был открыт самый большой и самый мощный таромат в Балтии — Dižtaromāts, в который можно сдать очень большой объем депозитной тары (в среднем за десять минут можно сдать 1 000 упаковок). В этом таромате, в отличие от других, можно получить депозитный возврат на банковский счет.

Наибольшее количество упаковок, сданных на хранение за один раз, составило 2 386 единиц, а с декабря 2022 года граждане передали на благотворительность через тароматы более 880 000 евро.

Деньги за депозит — на банковскую карту

Деньги за сданную тару по депозитной системе вскоре можно будет получать и на банковскую карту, заявил Стуритис в передаче Латвийского телевидения 4. studija, пишет LSM. Сейчас возврат средств возможен только в виде купона, который затем можно потратить в конкретном магазине. Однако в некоторых торговых точках возникают проблемы с выдачей сдачи, поэтому покупатели вынуждены либо приобретать товары на всю сумму купона, либо терять часть денег.

Компания DIO планирует расширить использование решения dPays, которое позволяет получать депозит на банковский счет. "Мы видим, что те пользователи депозитной системы, которые используют открытый в конце прошлого года таромат Dižtaromāts для сдачи больших объемов тары, очень ценят возможность получать плату за депозит на свой банковский счет, — говорит Стуритис. — Одной из наших целей на этот год будет тесное сотрудничество со Swedbank для оценки возможностей распространения этого решения на еще более широкую сеть тароматов".

Пока за сданные бутылки система выдает купон, который можно использовать только в определенном магазине или сети. Если покупатель не тратит всю сумму купона, магазин должен вернуть оставшиеся деньги наличными. Однако, как выяснило Латвийское телевидение, в магазинах сети Top! этого сделать нельзя.

"Мы не возвращаем деньги. У нас такой функции нет", – пояснила продавец. Директор по маркетингу и член правления сети Илзе Приедите объяснила, что в конкретных магазинах действительно отсутствует такая возможность.

В компании, управляющей депозитной системой по всей Латвии, отмечают, что закон разрешает возвращать депозитную сумму наличными, но не обязывает магазины это делать. "У нас нет механизма, который позволял бы заставить или обязать торговцев это делать. Это их решение. Единственное обязательное требование – купон должен быть принят. Под этим подразумевается возможность оплатить им любые покупки, так как он эквивалентен деньгам", – подчеркнул Стуритис.

Между тем новый европейский регламент предусматривает, что должны быть альтернативные способы получения возврата депозита. Поэтому планируется ввести функцию, позволяющую зачислять депозитный возврат на банковскую карту. Это означает, что покупателям больше не придется покупать ненужные товары только ради того, чтобы потратить купон в том же магазине.

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