Сейм концептуально одобрил создание Центра кризисного управления

В четверг, 20 февраля, Сейм в первом чтении поддержал изменения к ряду законов, предусматривающие реорганизацию системы упрвления кризисными ситуациями в стране. В частности, предусмотрено сделать правительство главным органом, отвечающим за управление кризисами и угрозами, а также создать Центр кризисного управления. Об этом сообщает LSM.lv.

Изменения предусматривают, что правительство и его руководитель в кризисной ситуации готовы принимать своевременные, аналитически обоснованные и компетентные решения в кризисной ситуации, а также создать предсказуемую, хорошо подготовленную, прозрачную, понятную и рабочую систему кризисного управления в случае межсекторальных кризисов.

Несколько депутатов вышли на трибуну, чтобы рассказать о том, почему такой командный центр необходим. Парламентский секретарь Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Раев объяснил, что систему необходимо изменить, чтобы государство могло действовать более эффективно в кризисных ситуациях. МВД также ранее заявляло, что центр необходим для обеспечения аналитического и межотраслевого кризисного управления, в том числе для минимизации потерь самоуправлений и жителей в кризисных ситуациях.

Авторы законопроекта отметили, что нынешняя геополитическая ситуация требует совершенствования системы кризисного управления, поэтому участие муниципалитетов и общественности в этой системе также важно.

Сейм концептуально одобрил поправки к Закону о национальной безопасности, Закону о чрезвычайных ситуациях и чрезвычайном положении, Закону об устройстве Кабинета министров и к Закону о государственой гражданской службе. Поправки предусматривают реорганизацию системы кризисного управления - в дальнейшем за координацию сотрудничества учреждений и кризисное управление будет отвечать Центр кризисного управления.

Законопроекты предусматривают ликвидацию Совета кризисного управления, а его задачи переходят к Кабинету министров. В будущем он будет отвечать за кризисное управление, преодоление национальных угроз и ликвидацию их последствий. Таким образом будет ускорено принятие решений, так как во время кризисов и национальных угроз их сможет принять правительство. На данный момент такие решения должны принимать как Совет по кризисному управлению, так и Кабмин.

Поправки к закону уточняют ответственность Кабмина, определяют обязанности Центра кризисного управления, уточняют обязанности самоуправлений и определяют компетенцию общественых организаций. Также планируется, что Кабмин будет ежегодно предоставлять Сейму отчет не только о нацбезопасности, но и о кризисном управлении.

Планируется, что центр будет постоянно мониторить ситуацию и улучшит возможности Латвии по управлению кризисами. Он не будет брать на себя функции существующих отраслевых центров, советов и комиссий, но в случае межотраслевого кризиса возмет на себя координацию деятельности нескольких учреждений.

Участие центра предусмотрено в тех случаях, когда угроза охватывает несколько отраслей или всю страну, как это было в случае с пандемией Covid-19. В свою очередь, в случае военного кризиса центр будет координировать действия гражданского сектора и обеспечивать сотрудничество с военным сектором. В случае серьезной угрозы безопасности государства, общества, окружающей среды, хозяйственной деятельности или здоровью и жизни людей, центр будет в праве давать поручения министерствам и другим госучреждениям и самоуправлениям, а также контролировать их исполнение. Локальные или региональные гражданские кризисы останутся под контролем самоуправлений и ответственных учреждений, например, затопление небольших территорий или отдельные лесные пожары.

Деятельность центра планируется на двух уровнях. На стратегическом уровне кризисного управления будет готовить и представлять проекты решений, основанные на анализе ситуации, на заседаниях Кабинета министров по управлению кризисами. На оперативном уровне координация действий вовлеченных сторон будет осуществляться централизованно в Центре кризисного управления.

Для того, чтобы центр начал работу, разработанное правовое регулирование должно быть одобрено Сеймом в трех чтениях.

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