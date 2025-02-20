Миериня: Украина должна участвовать в мирных переговорах

Председатель Сейма Дайга Миериня и премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас во время состоявшейся в четверг встречи обсудили поддержку Украины и роль Европы в обеспечении ее безопасности, подчеркнув, что Украина должна быть за столом мирных переговоров.

Также во время встречи было отмечено, что Литва и Латвия решительно намерены увеличивать свои расходы на оборону и укреплять военную промышленность.

"Безопасность Европы зависит от безопасности Украины. Чем больше, сильнее и сплоченней мы будем, тем эффективнее мы сможем гарантировать нашу безопасность", - подчеркнула Миериня.

Председатель парламента и премьер-министр Литвы также отметили, что важно продолжать тесную и скоординированную работу над разъяснением позиции по Украине и угрозе со стороны России.

Во время встречи обсуждалась энергетическая независимость стран Балтии, и Миериня и Палуцкас приветствовали их успешное отключение от энергетического кольца БРЭЛЛ и синхронизацию с европейской сетью.

Также спикер и литовский премьер обсудили реализацию проекта Rail Baltica, подчеркнув его экономическое, военное и политическое значение.

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