Ринкевич призвал мотивировать семьи на рождение первенцев

Демографические тенденции в Латвии вызывают обеспокоенность, поэтому необходимо разработать меры по ее улучшению, которые можно быстро реализовать, заявил президент Эдгар Ринкевич после встречи с министром благосостояния Улдисом Аугулисом.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, во время встречи обсуждались запланированные на ближайшее время приоритетные меры по стимулированию демографии и приоритеты Министерства благосостояния на 2025 год.

Ринкевич отметил, что безопасность является важным фактором при планировании семьи, но не менее значимы материальная стабильность, доступность услуг здравоохранения и образования для детей, решение жилищных вопросов, отношение работодателей к родителям малолетних детей и другие аспекты.

"С учетом нужд оборонного бюджета мы должны реалистично оценивать, какие меры сможем внедрить и дополнительно профинансировать уже в 2026 году, чтобы мотивировать семьи на рождение первенцев и оказывать поддержку детям и родителям", - подчеркнул президент.

Обсуждение демографических вопросов продолжится в пятницу, 21 февраля, на дискуссии в Рижском замке с участием широкого круга экспертов.

Как сообщалось, ранее Ринкевич заявил, что правительство должно сосредоточиться на достижении трех стратегических целей - укреплении безопасности, улучшении демографической ситуации и развитии экономики.

Президент указал, что правительство должно работать над предотвращением демографического спада, поскольку есть вопросы, на которые оно может непосредственно повлиять, например, касающиеся финансовой поддержки молодых семей.

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