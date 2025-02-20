В годовщину начала войны Сейм проведет мероприятия в поддержку Украины

Сейм, выражая солидарность с украинским народом и чтя память погибших в войне, на следующей неделе проведет несколько мероприятий в поддержку Украины.

24 февраля - в день, когда три года назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в 14.00 состоится внеочередное заседание парламента, на котором выступят председатель Сейма Дайга Миериня, премьер-министр Эвика Силиня и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

После внеочередного заседания в здании Сейма состоится торжественное мероприятие, на котором будут чествовать гражданских активистов, предпринимателей и журналистов, которые на протяжении этих лет вели активную работу в поддержку Украины.

В 9.00 высшие должностные лица страны призвали латвийцев прервать свои повседневные дела и присоединиться к минуте молчания, чтобы почтить жертв войны.

В свою очередь в 9.30 спикер Сейма обратится к участникам митинга в поддержку Украины у памятника Свободы.

В знак солидарности с украинским народом здание Сейма с 21 по 25 февраля будет освещено в цветах украинского флага.

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