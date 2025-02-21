Нацобъединение предлагает запретить пассажирские перевозки в Россию и Беларусь

Национальное объединение внесло на рассмотрение в Сейм законопроект о запрете пассажирских перевозок в Россию и Беларусь.

В настоящее время в парламенте уже рассматривается вопрос о запрете предлагать туристические поездки в эти страны.

Как агентству LETA сообщили в Нацобъединении, в настоящее время латвийские компании предлагают девять маршрутов в Россию и Беларусь. Депутат Нацобъединения Янис Витенбергс отметил, что, несмотря на постоянные призывы не ездить в эти страны с учетом высоких рисков вербовки, разведки и провокаций, общественные пассажирские перевозки в эти страны продолжаются, создавая угрозу безопасности.

Витенбергс также напомнил о публично прозвучавшей информации о том, что на этих рейсах перевозятся санкционные товары. Поэтому, по его мнению, сообщение с Россией и Беларусью должно быть полностью прекращено, что позволит повысить безопасность страны и ее жителей.

Нацобъединение подчеркивает, что нужно начать переговоры с другими странами Балтии, чтобы вместе ввести подобный запрет. Согласно поданному Нацобъединением законопроекту, Кабинет министров должен до 17 марта этого года подготовить распоряжение о закрытии пограничных пунктов для общественного пассажирского транспорта.

Как сообщалось, на этой неделе народнохозяйственная комиссия Сейма одобрила предложение запретить поставщикам туристических услуг предлагать поездки в Россию и Беларусь. Соответствующие поправки к закону о туризме внесло "Новое Единство".

Представитель Латвийской ассоциации турагентов и туроператоров Кития Тигуле рассказала, что ассоциация уже призывала своих членов отказаться от организации поездок в Россию и Беларусь. На данный момент поездки в Россию не предлагает ни один оператор, а поездки в Беларусь предлагают три-четыре турфирмы.

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