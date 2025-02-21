ФОТО. Рижская Восточная больница за три года приняла более 430 тяжелораненых бойцов ВСУ

За три года с момента вторжения России в Украину Рижская Восточная клиническая университетская больница приняла и оказала помощь 434 тяжелораненым бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другим украинским пациентам.

Врачи больницы убеждены, что последствия страданий и ранений будут видны и ощущаться еще долгое время, поскольку средний возраст раненых солдат составляет всего 30 лет, а процесс их лечения и реабилитации сложен и длителен.

Предприниматели, занимающиеся организацией помощи, подчеркивают, что психологические последствия пережитого бойцами ВСУ более серьезны, чем физические травмы, поэтому так важно продолжать принимать и лечить солдат, получивших серьезные ранения на войне, чтобы помочь им вернуться к мирной жизни и интегрироваться в общество.

Оглядываясь назад на три года, в течение которых врачи Рижской Восточной больницы оказывали медицинскую помощь тяжелораненым украинским солдатам, специалисты получили существенные знания о лечении военных травм и связанных с ними проблемах. Одним из важнейших аспектов является необходимость адаптации стратегии лечения с учетом сложности таких травм.

В частности, заведующий Клиникой травматологии и ортопедии Восточной больницы Андрис Викманис считает, что военные травмы существенно отличаются от мирных — зачастую это раздробленные и оторванные части тела.

"Если в мирное время наш подход заключается в том, чтобы выполнить необходимые манипуляции за одну операцию, то в случае с военными травмами самое главное — поэтапно спланировать операции, чтобы добиться лучшего результата лечения. Были случаи, когда пациенту делали до 20 последовательных операций, что помогало восстановить функциональность и обеспечить свободу движений. При работе с военными травмами нельзя торопиться. Если спасена жизнь, за пациентом необходимо наблюдать, и нужно сделать все возможное, чтобы не усугубить ситуацию, потому что мы понимаем: есть алгоритмы лечения, которые, например, уже не работают в борьбе с инфекциями", - отметил Викманис.

Латвийские врачи также столкнулись с проблемами устойчивости к антибиотикам, которые существенно влияют на процесс лечения. Многие солдаты до поступления в госпиталь неконтролируемо и не в полном объеме принимали антибиотики, что значительно усложнило контроль за инфекциями и увеличило сроки лечения. Для обеспечения успешного заживления часто необходимы повторные операции, позволяющие эффективно сдерживать инфекции и предотвращать осложнения.

Викманис отметил, что в условиях затяжной войны врачи наблюдают не только последствия физических травм, но и ухудшение психологического состояния солдат. Многим из этих пациентов всего 30–33 года. Эти мужчины находятся на пике своих сил, однако из-за тяжелых травм многим из них в соответствии с латвийскими нормами была бы присвоена группа инвалидности.

Важную роль играет и команда латвийских микрохирургов, которые помогают украинским солдатам восстановить подвижность и качество жизни. Специалисты Латвийского центра микрохирургии оказывают всестороннюю поддержку раненым украинцам уже с 2014 года.

За это время жертвам войны было проведено более 150 реконструктивных операций, в том числе сложные реконструктивные операции с использованием микрососудистых тканевых лоскутов, а также операции при повреждениях нервов различной локализации, помогающие солдатам восстановить подвижность.

Пластический хирург Латвийского центра микрохирургии Мартиньш Капицкис отметил, что большинство жертв войны воспринимают лечение в Латвии как помощь, а не как само собой разумеющуюся медицинскую услугу.

"Они не предъявляют необоснованных требований и искренне благодарны за оказанную поддержку. Такое отношение отражает их глубокую мотивацию — они защищают свою страну не из чувства долга, а из убеждений и осознания ее ценности", - заявил доктор Капицкис.

Очередной автобус с ранеными бойцами ВСУ прибудет в Рижскую Восточную больницу 27 февраля 2025 года.

Fоtо: RAKUS

Fоtо: RAKUS

Fоtо: RAKUS

Fоtо: RAKUS

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