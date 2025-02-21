Кандидатом в мэры Риги от "Объединенного списка" будет Марис Спринджукс

Кандидатом в мэры Риги от "Объединенного списка" (ОС) будет Марис Спринджукс, сообщили лидеры объединения партий.

Вторым лидером избирательного списка на выборах в Рижскую думу будет кандидат на пост вице-мэра Эдгарс Бергхолцс.

Спринджукс получил образование в США и имеет опыт руководства самоуправлениями, министерствами и работы в парламенте.

Бергхолцс - бизнесмен с 20-летним опытом управления международными компаниями. Он возглавляет Ассоциацию умных и энергоэффективных городских технологий.

Кроме того, в список может также войти Агнесе Гедушева, бывший первый заместитель председателя Кекавской думы.

Она рассказала LETA, что рассматривает возможность участия в выборах в Риге, но окончательное решение еще не принято. Совершенно ясно, что она не будет участвовать в выборах в Кековскую думу.

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