В какой из столиц стран Балтии жить дороже всего?

Вильнюс – самый дорогой город для жизни в странах Балтии и Восточной Европы. Такой вывод можно сделать, основываясь на данных глобального сервиса Numbeo и исследования компании Figure Baltic Advisory.

По оценкам специалистов, "чтобы нормально жить" – в литовской столице в месяц нужно получать 2 200 евро до уплаты налогов, в Риге – 1 630, а в Таллинне – 1 620 евро.

"Я бы не сказал, что это прожиточный минимум – это, скажем, сумма, за которую житель может приобрести определенную корзину услуг. Здесь мы рассчитываем на основе открытых статистических данных среднее потребление, то есть это корзина не прожиточная, а это, скажем так, для такого достаточно комфортного проживания на среднем уровне", – говорит аналитик компании Figure Baltic Advisory Виктор Качалов.

Что касается Вильнюса, где необходимый для жизни уровень дохода, самый высокий в Балтии, в Figure Baltic Advisory посчитали, что одному человеку нужно получать 1 340 евро на руки. По мнению аналитиков, жизнь в Вильнюсе дороже главным образом из-за того, что здесь выше цены на аренду и покупку жилья.

По оценкам сервиса Numbeo, если в латвийской столице снять квартиру в среднем можно за 320 евро, в Таллинне – за 500, то в Вильнюсе за 535 евро. Вот с чем эти тенденции связывает бывший главный экономист DNB-банка в Литве, а ныне депутат Сейма Екатерина Рояка.

"В то время как Европейский союз приостановил свой рост, Вильнюс рос очень активно, и этот рост опять же был достаточно концентрирован. То есть это и бизнес, который был ориентирован на IT-услуги, и размер зарплат, соответственно, в принципе выше. Мы действительно абсолютно естественным образом сталкивались и с нехваткой жилья, потому что иммиграция тоже в общем-то случилась в основном в Вильнюсе", – объясняет экономист и депутат парламента Литвы Екатерина Рояка.

А вот по оценкам экономиста из Вильнюсского университета Альгирдаса Барткуса, то, что литовская столица и Литва в целом по развитию экономики, благосостоянию и ценам сейчас обгоняет эстонцев и латвийцев – это, скорее, краткосрочное явление.

"Отрыв будет увеличиваться в ближайшем времени, когда эстонская экономика опять пойдет вверх, и они, как я думаю, всегда будут страной номер один из бывшего СССР. Литва будет на втором месте, а Латвия на третьем".

Что касается цен на продукты питания в странах Балтии, в целом они похожи, однако в Вильнюсе некоторые базовые товары немного дороже.

Так, по данным Numbeo, литр молока в литовской столице в среднем стоит 1 евро 26 центов, в Риге – 1 евро и 18 центов, а в Таллинне – 1 евро и 9 центов. Буханку хлеба в Вильнюсе можно купить за 1 евро 43 цента, в Риге – за 1 евро 42 цента, в Таллинне – за 1 евро 21 цент.

Между тем исследователь компании Figure Baltic Advisory говорит, что даже те жители балтийских столиц, которые получают необходимые для комфортной жизни доходы, вынуждены экономить.

"Допустим, костюм где-то можно купить за полгода. Платье для женщины, если подешевле, можно купить за один-два месяца, в зависимости от цены. Естественно, может не самых дорогих брендов – попроще", – говорит Виктор Качалов.

По оценкам аналитиков, так называемый необходимый для жизни минимум в Вильнюсе, Риге и Таллинне во многом эквивалентен средним зарплатам по странам Балтии. В Литве сегодня она составляет около 2 200 евро, в Латвии – 1 700 евро, а в Эстонии – 1 960 евро.

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