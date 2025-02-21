Силиня просит подать в отставку трех министров (ДОПОЛНЕНО)

По информации, полученной Латвийским телевидением, премьер-министр Эвика Силиня попросила трех министров уйти в отставку: министра образования Анду Чакшу ("Новое единство"), министра сообщения Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (Союз "зеленых" и крестьян).

По информации LSM, представители коалиционных партнеров — Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные" - покинули коалиционные переговоры примерно за полтора часа до пресс-конференции премьер-министра.

Представители обеих политических сил Викторс Валайнис и Андрис Шуваевс воздержались от оценки предложения премьер-министра относительно предстоящих изменений и министерских портфелей.

Руководство и фракции обеих коалиционных партий обсудят видение премьер-министра. Однако политики пока не дали ответа, поддержат ли они его или нет.

В то же время Шуваевc подчеркнул, что "Прогрессивные" готовы работать в существующей коалиции.

Валайнис сообщил журналистам, что премьер-министр представила партнерам по коалиции предложение о возможном "рестарте" правительства и предстоящей работе.

СЗК решит, насколько "справедливым и честным" является это предложение, на заседании правления и фракции, сказал Валайнис.

По словам Валайниса, в предложениях Силини есть вещи, с которыми СЗК полностью согласен, так как партия поощряет премьер-министра быть более решительной и принимать решения по актуальным вопросам.

На встрече с премьер-министром присутствовали министр земледелия Арманд Краузе (СЗК), Валайнис, Шуваевc и министр культуры от "Прогрессивных" Агнесе Лаце.

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