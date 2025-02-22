В Риге построят пункты соединения общественного транспорта с железнодорожными станциями

В среду, 19 февраля, Рижская дума утвердила проект строительства восьми пунктов соединения общественного транспорта с железнодорожными станциями и остановками в столице стоимостью почти 10 млн евро.

Такие пункты планируются в Шмерлисе, Биерини, Ильгюциемсе, Вецдаугаве, у бизнес-школы Turība, в Мангали, Гайсме и Вецаки.

Проект будет подан в Центральное агентство финансов и договоров для получения финансирования из Европейского фонда регионального развития.

Планируется, что финансирование из фонда составит 7,8 млн евро, а софинансирование столичного самоуправления - 2,3 млн евро.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !