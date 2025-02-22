Госканцелярия не использует созданный в Китае чат-бот DeepSeek

Государственная канцелярия не использует для рабочих нужд разработанный в Китае чат-бот DeepSeek, сообщили агентству LЕТА в Госканцелярии.

Как рассказали в канцелярии, связанные с использованием этого чат-бота риски безопасности учреждение будет рассматривать в сотрудничестве с компетентными органами.

Ранее сообщалось, что в устройствах, обеспечиваемых Бюро литовского парламента, запрещено использовать разработанный в Китае чат-бот DeepSeek.

"Соглашение предусматривает, что DeepSeek запрещен на всех устройствах, выданных Бюро Сейма. Это касается всех сотрудников Бюро Сейма, в том числе советников депутатов парламента", - пояснил генеральный секретарь Сейма Литвы Альгирдас Стончайтис.

По его словам, ограничение установлено как мера предосторожности для безопасности данных в связи с рисками, создаваемыми китайским инструментом искусственного интеллекта.

В Литве и на правительственном уровне рассматривают возможность установления запрета на DeepSeek.

Также сообщалось, что и в офисе председателя Сейма Дайги Миерини не используется DeepSee", сообщили в офисе Миерини.

За такие вопросы в Сейме отвечает бюро безопасности, которое регулярно общается с контролирующими безопасность органами и получает соответствующие рекомендации, указали представители главы парламента.

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