LTV: Министерства начали публиковать зарплаты сотрудников, но закон трактуется по-разному

Министерства начали публиковать зарплаты своих сотрудников, но у каждого ведомства свое понимание того, данные каких сотрудников подлежат огласки, а какие нет. По данным передачи Panorāma Латвийского телевидения (LTV), Министерство иностранных дел (МИД) опубликовало зарплаты 161 человека, а Министерство внутренних дел (МВД) - только семи.

С февраля министерства и муниципальные учреждения должны ежемесячно публиковать данные о зарплатах сотрудников, но через месяц удалять их, обновив текущий список зарплат. Публиковаться будут только зарплаты чиновников, принимающих решения на рабочем месте - руководителей департаментов, заместителей, членов комитетов по закупкам.

В то же время есть министерства, которые до конца этой недели не опубликовали зарплаты ответственных сотрудников, - Министерство финансов и Министерство сообщения.

Те же, кто это сделал, по-разному интерпретировали закон. Министерство иностранных дел (МИД) опубликовало зарплаты 161 ответственного лица, Министерство обороны - 88, за ним следует Министерство благосостояния с 64 сотрудниками и Министерство юстиции - 48.

Министерство здравоохранения опубликовало зарплаты 40 человек, Министерство культуры - 18, Министерство земледелия - 13, Министерство образования и науки - 11, и Министерство экономики - столько же.

Министерство климата и энергетики обнародовало зарплаты девяти человек, Министерство умного управления и регионального развития - семи человек, а Министерство внутренних дел (МВД) - семи человек.

В то же время планируется продолжить работу над этим правилом, чтобы убедиться, что вознаграждение соответствует и развивается в долгосрочной перспективе, сказал LTV член парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлению Гиртс Валдис Кристовскис ("Новое Единство"). В Госканцелярии с этим не согласны, объясняя, что месяц - это компромисс, призванный найти баланс между прозрачностью информации и правом чиновников на частную жизнь.

Глава ответственного комиссии Олег Буров считает, что в новых правилах не было необходимости из-за существования системы деклараций чиновников.

Как напоминает LTV, уже было установлено, что зарплаты сотрудников государственных и муниципальных органов должны быть публичными, но после того, как это положение было оспорено в Конституционном суде, суд отменил его, заявив, что оно нарушает принцип неприкосновенности частной жизни. Следует отметить, что суд нашел нарушения в законодательной процедуре, а не отверг принцип прозрачности зарплат как таковой.

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