"В Европе не могут понять специфику Латвии" — министр о проблеме дровяных печей

Среди так называемых предложений экодизайна Европейской Комиссии прозвучала идея запретить продажу печей, которые топятся дровами. После возражений ряда стран-участниц обсуждение пока поставили на паузу, сообщает LSM+.

Эпизодически призывы отказаться от отопления домов на твердом топливе в Европе звучат, но ситуация в Латвии совсем иная, чтобы реализовать их, рассказал в передаче Латвийского радио 4 "Домская площадь" министр климата и энергетики Каспар Мелнис.

По словам министра, этот вопрос далеко не нов, он то и дело всплывает в активной повестке дня. Еврокомиссия, придерживаясь "зеленого" курса, этот вопрос пока отложила — сроком до 2030 года. Но что делать владельцам домов в Латвии дальше? Вопрос пока остается открытым.

Для нашей страны "дровяная" проблема довольно болезненная, поскольку примерно половину территории Латвии покрывают леса, и древесина является тем самым топливом, которым отапливаются латвийские дома. А их число достаточно весомо — примерно 40% имеют именно такой тип отопления.

"Многие в Брюсселе просто не могут понять эту нашу специфику, ведь в большинстве стран Евросоюза попросту нет лесов в таком количестве, как у нас, и европейским политикам трудно представить себе и необходимость, и масштабы потребления дров", полагает Мелнис.

Несмотря на то, что этот вопрос будет находиться в стадии обсуждения до 2030 года, министр советует жителям Латвии все-таки задуматься об установке солнечных батарей, тепловых насосов и других более дружественных для окружающей среды технологий отопления, воспользовавшись средствами из конкретных программ поддержки. Потому что рано или поздно, но печной вопрос придется решать.

Как ранее сообщал LSM+, жители Латвии неохотно отказываются от отопительных систем на твердом топливе из-за больших издержек на демонтаж старых печей и закупку и установку нового оборудования, такого как солнечные панели и теплонасосы. Кроме того, более выгодным выбором с началом войны в Украине стали не газовые котлы, а работающие на древесных гранулах.

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