Браже выступит на заседаниях Генассамблеи и Совбеза ООН по вопросам безопасности Украины

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже на следующей неделе выступит в Нью-Йорке на заседаниях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН по вопросам безопасности Украины, сообщает пресс-служба МИД.

В понедельник, 24 февраля, в 19:00 по латвийскому времени Браже выступит с национальным заявлением на заседании Генассамблеи ООН, посвященном третьей годовщине войны в Украине.

Также в понедельник, в 22:00 по латвийскому времени, глава МИД Латвии выступит на заседании Совбеза ООН по безопасности Украины от имени трех стран Балтии, чтобы "выразить свою решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".

Визит Браже в США продлится до 26 февраля. В рамках визита министр посетит Нью-Йорк и Вашингтон, "выразив поддержку Украине, а также подчеркнув важность устойчивого мира для безопасности всего евроатлантического пространства".

Целью визита также является углубление отношений Латвии с США – на региональном и двустороннем уровнях, в том числе в рамках НАТО, и расширение экономического сотрудничества, отмечает МИД.

Байба Браже также выступит с речью в церкви Йонкер на службе "Заступничество за Украину", организованной Латвийской евангелическо-лютеранской церковью в Нью-Йорке.

Кроме того, в Нью-Йорке глава латвийского МИД встретится с четырьмя региональными объединениями стран - Государствами Юго-Восточной Азии (АСЕАН), арабскими странами, странами Африки, а также Латинской Америкой и Карибским бассейном (GRULAC) - чтобы обсудить мировые новости и представить приоритеты кандидатуры Латвии в Совет Безопасности ООН.

Министр также встретится с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и укрепление международного порядка, основанного на правилах.

В Вашингтоне 25-26 февраля Браже проведет встречу с представителями Палаты представителей Конгресса США и с американскими бизнесменами.

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