Эксперты: Латвии понадобится не менее тысячи программистов и инженеров дронов

В последние годы Латвия стала одним из пионеров развития беспилотных летательных аппаратов во всем Евросоюзе. Поскольку дроны с каждым годом используются в новых отраслях, в ближайшие несколько лет Латвии потребуется не менее тысячи программистов и инженеров дронов, сказал проректор Высшей школы управления информационными системами (ISMA) Андрейс Цинис в дискуссии "От хобби к карьере: как стать экспертом в технологиях дронов?".

Виестурс Силениекс, член правления ассоциации "Drone Force – Europe", отметил, что сегодня дроны используются практически в каждой отрасли – оборонной, авиационной, сельскохозяйственной, киноиндустрии и т.д.

Иварс Реньге, руководитель отдела разработки робототехнических систем в компании Aerones, занимающейся робототехническими технологиями, подчеркнул, что, хотя летающие дроны более широко известны, автономные дроны не менее важны. Например, дроны компании, которую он представляет, осуществляют высотный осмотр крыльев ветрогенераторов, тем самым делая опасную для людей работу. К тому же каждый осмотр ветряков проходит и быстрее, и точнее.

Управление дроном, анализ полученных изображений и т.д. является чрезвычайно сложным, требует обширных знаний, подтвердил Силениекс. В дискуссии он часто подчеркивал широкое применение беспилотников в оборонной промышленности. А Реньге отметил, что для того, чтобы конкурировать в производстве дронов – программистами, инженерами по электронике и механике, специалистами по искусственному интеллекту, нужна сложная работа по дальнейшему совершенствованию функций дронов, поиску возможностей сделать их проще, точнее.

Новая бакалаврская программа ISMA "Программирование беспилотных систем" в ближайшем будущем будет готовить специалистов, которые будут иметь как глубокие академические знания, так и приобретенную практику, подтвердил в ходе дискуссии проректор ISMA Андрейс Цинис.

"Наш университет осознает свою ответственность за предоставление самых современных знаний, когда сфера беспилотных летательных аппаратов развивается так стремительно. Программисты беспилотных систем будут постоянно сталкиваться с проблемой того, как расширить свои базовые знания, чтобы быть конкурентоспособными", - отмтил он.

Реньге же призвал молодежь не ограничивать себя, например, образованием, полученным в техникуме, а продолжать учебу.

Говоря о том, каких молодых людей точно стоит выбрать в качестве программистов беспилотных систем, Цинис ответил так: "У них должен быть интерес к вычислительной технике, хорошие результаты по точным предметам – математике, физике. Те молодые люди, которые в свободное время увлекаются компьютерными играми, конечно, могут стать будущими программистами беспилотных систем, так как многие из этих исследований требуют навыков работы в игровой форме".

Многие из новых студентов ISMA выбирают именно направление программирования беспилотных систем. Основными направлениями специализации программы являются: проектирование систем автоматического управления беспилотным транспортом, основы программирования беспилотных систем, проектирование, диагностика и тестирование энергетических установок и систем, эксплуатация беспилотных систем с IoT ((Internet of Things). Студенты этой программы изучают цифровое 3D-моделирование, автоматизацию, системы CAD/CAM/CAE и практические навыки работы с беспилотными системами.

Латвийская Высшая школа управления информационными системами (ISMA) была основана в Риге в 1994 году и является высшей школой прикладных наук, которая предлагает обучение на уровне бакалавриата и магистратуры. Филиалы и представительства ISMA расположены в Риге и Даугавпилсе, а также в Узбекистане и Украине.

ISMA сотрудничает с более чем ста вузами по всему миру, в том числе более 25 лет - с 24 вузами и научными институтами из Украины.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !