Федерация пенсионеров просит Силиню объяснить замену главы минблага Аугулиса

Латвийская федерация пенсионеров (LPF) просит премьер-министра Эвику Силиню ("Новое Единство") объяснить замену бывшего министра благосостояния Улдиса Аугулиса ("Союз зеленых и крестьян").

"Мы глубоко озадачены намерением Силини отстранить министра благосостояния от должности и требуем подробного объяснения по этому поводу", — сказала агентству LETA Айя Барча, председатель федерации.

LPF подчеркивает, что на пресс-конференции 21 февраля Силиня добавила к добрым делам своего правительства повышение пенсий для пожилых людей.

"В прошлом году, 30 сентября, после нескольких лет усилий, именно во времена министра Аугулиса нам, наконец, удалось провести День пожилых людей в Сейме, который установил логичный путь коммуникации между государством и неправительственным сектором", – говорит Барча.

По ее словам, теперь уже бывший министр благосостояния прислушался к мнению LPF и выполнил ряд требований.

В частности, за время пребывания Аугулиса в должности главы минблага был решен вопрос индексации пенсий, увеличен необлагаемый минимумом пенсий и почти завершена работа по разработке базовой пенсионной модели, которая позволила бы смягчить недостатки прошлой пенсионной системы за счет поддержки наиболее обездоленных пенсионеров.

Латвийская федерация пенсионеров ожидает от Силини разъяснений о наличии финансирования для улучшения демографической ситуации в условиях, когда большая часть расходов госбюджета сосредоточена на внешней обороне и внутренней безопасности, в том числе - на строительство 500 укрытий для защиты гражданского населения.

Ранее сообщалось, что Силиня, "перезапустив" работу своего правительства, приняла решение о замене и потребовала отставки министра сообщения Каспарса Бришкенса, министра образования Анды Чакши и министра благосостояния Улдиса Аугулиса. По словам премьера, новым министрам нужен "свежий взгляд" на отрасль, чтобы справиться со своими задачами.

Силиня призвала партнеров по коалиции делегировать новых министров. Она также отметила, что нельзя затягивать с назначением новых министров - они должны быть утверждены на следующем заседании Сейма.

Член правления Союза зеленых и крестьян (ZZS) Августс Бригманис полагает, что прежде чем принимать дальнейшие решения о дальнейших действиях, в ZZS должны разобраться в аргументах, почему именно Аугулис должен покинуть пост министра при "перезапуске" правительства Силини. Заседание Совета зеленых и крестьян состоится в понедельник, 24 февраля.

Этот же вопрос будет обсуждаться и во фракции ZZS Сейма. Ожидается, что мандат Аугулиса будет продлен и он вернется депутатом на работу в Сейм.

Латвийская федерация пенсионеров (LPF) – неправительственная организация, представленная пенсионерами, в ней состоит более 30 000 пенсионеров. Федерация работает с 1993 года.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !