"Новое Единство" выдвинет мэра Цесисского края на пост министра образования

"Новое Единство" выдвинет на пост министра образования и науки мэра Цесисского края Яниса Розенбергса, сообщила в интервью Латвийскому радио премьер-министр Эвика Силиня.

Премьер подчеркнула, что выдвинуть новых министров на смену тем, отставки которых она потребовала, нужно быстро. Силиня ожидает, что Сейм утвердит новых министров уже на этой неделе.

Премьер подчеркнула, что в сложных геополитических условиях население должно быть уверено в стабильности, особенно в вопросах, которые непосредственно зависят от решений правительства. "Вопрос стабильности правительства крайне важен. Очень важно продолжать работу", - сказала Силиня.

Премьер отметила, что замена одного министра от каждой партии стала результатом договоренности между партнерами по коалиции. "Было принято решение, что изменения должны коснуться всех членов коалиции", - сказала она.

Силиня убеждена, что ни правительство в целом, ни ее на посту премьера менять не нужно. Утверждение нового правительства означало бы долгий процесс, что не отвечает интересам людей. "Я вложила много работы в формирование международных отношений", - сказала Силиня о своем вкладе в работу правительства.

Она ожидает, что все партнеры по коалиции, включая "Прогрессивных", предложат новые кандидатуры на министерские посты. "Если не смогут, тогда будем смотреть, что предпринять дальше", - сказала премьер.

Как сообщалось, на прошлой неделе по итогам встреч с членами Кабинета министров Силиня объявила о рестарте правительства и потребовала отставки министра сообщения Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анды Чакши ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (Союз зеленых и крестьян).

По словам премьера, новые министры должны представить "свежий взгляд" на свои отрасли, чтобы справиться с их проблемами.

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