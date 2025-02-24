ФОТО, ВИДЕО: Президент посещает с рабочим визитом Украину

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня посещает с рабочим визитом Украину, сообщили в канцелярии президента.
Цель визита Ринкевича в Киев - подтвердить неизменную поддержку Латвии Украине в борьбе с российской агрессией. В ходе рабочего визита у Ринкевича запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В это время в Украине находился и Ринкевич, который занимал пост министра иностранных дел.
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