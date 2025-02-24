ФОТО, ВИДЕО: Президент посещает с рабочим визитом Украину

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня посещает с рабочим визитом Украину, сообщили в канцелярии президента.

Цель визита Ринкевича в Киев - подтвердить неизменную поддержку Латвии Украине в борьбе с российской агрессией. В ходе рабочего визита у Ринкевича запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В это время в Украине находился и Ринкевич, который занимал пост министра иностранных дел.

Three years ago as Foreign Minister of Latvia I was in Kyiv when Russia began its full scale unprovoked attack against Ukraine.



I am back as President of Latvia to express support and admiration to the brave Ukrainian people. We’ll discuss current issues and way forward 🇱🇻🇺🇦. pic.twitter.com/U1T7OyZfaN — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 24, 2025

Valsts prezidents @edgarsrinkevics ierodas Kijivā, lai apliecinātu Latvijas nelokāmo atbalstu Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju 🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/EvL7kt1TyS — Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) February 24, 2025

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