ФОТО, ВИДЕО. "Не будет покоя, пока не настанет мир": у Памятника Свободы собрались люди в поддержку Украины

В понедельник утром, 24 февраля, в Латвии прошла очередная акция солидарности с Украиной. В день, когда начался четвертый год с момента полномасштабного вторжения России, у Памятника Свободы собрались люди, чтобы выразить свою поддержку. Участники акции держали плакаты, осуждающие военные преступления России и ее диктатора Владимира Путина, а также призывающие к поддержке Украины.

В годовщину войны в Риге и других городах Латвии запланированы памятные мероприятия и концерты. В 17:30 в столице состоится шествие "Путь света для Украины" от Домской площади к памятнику Свободы. Жителей Латвии приглашают принять участие в символическом шествии со свечами, чтобы почтить память жертв войны и выразить поддержку борьбе Украины за свободу.

В 19:00 в Рижской церкви Святого Петра состоится благотворительный концерт Государственного академического хора Latvija под руководством дирижеров Наталии Бехмы и Сергея Задорожного. Собранные средства будут направлены на поддержку украинских медиков, работающих на фронте, сообщает агентство LETA.

В это же время в Зале Зиедониса Латвийской Национальной библиотеки пройдет благотворительный концерт "От сердца – Украине".

Мероприятия памяти запланированы и за пределами Риги. В Вентспилсском крае, во внутреннем дворе Дома культуры в Попе, состоится акция "Я принес огонек", посвященная Украине.

Напомним, что ровно три года назад – ранним утром 24 февраля – Россия вывела свою многолетнюю войну против Украины на новый уровень: полномасштабное вторжение началось с массированных ракетных ударов и колонн танков.

Война России против Украины началась еще в 2014 году с оккупации Крыма и захвата части Донбасса. Однако именно масштабное вторжение 24 февраля 2022 года, танковые колонны, двигавшиеся на Киев, жестокая бомбардировка Мариуполя, резня в Буче и другие ужасы войны заставили многие страны пересмотреть свое отношение к России и безопасности Европы.

После первых дней шока и безнадежности украинцы смогли остановить колонны оккупантов на подступах к Киеву, а затем отбросить их с севера страны, освободить Харьковскую область, а в ноябре – Херсон.

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