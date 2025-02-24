По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, на этой неделе в Латвии прогнозируется ухудшение качества воздуха.
Уровень загрязнения обусловлен загрязнением частицами PM2,5 и PM10, которые с 23 февраля начали поступать в Латвию с юго-запада.
Индекс качества воздуха может быть средним или очень плохим из-за побочных эффектов местного загрязнения.
Ухудшение качества воздуха может сильнее ощущаться в крупных городах.
В этой связи специалисты призвали жителей, которые находятся в группе риска по состоянию здоровья, быть предельно внимательными и осторожными.
По мере изменения направления ветра или других метеорологических условий качество воздуха снова улучшится.
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