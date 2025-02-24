В прошлом году уровень безработицы в Латвии немного вырос

В 2024 году уровень безработицы в Латвии составил 6,9%, увеличившись на 0,4 процентных пункта по сравнению с 2023 годом, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В стране насчитывалось 65 300 безработных в возрасте 15–74 лет — на 3800 (6,2%) больше, чем годом ранее. Среди мужчин безработица достигла 8%, среди женщин — 5,8%.

Латвия второй год подряд показывает самый низкий уровень молодежной безработицы среди стран Балтии — 13,6% (в Литве — 16,2%, в Эстонии — 19,1%). В общей численности безработных молодежь составила 13,5% (8800 человек), что на 900 больше, чем год назад.

Число долгосрочных безработных (без работы год и дольше) выросло на 4000, достигнув 21 000 человек (32,3% от всех безработных). В четвертом квартале 2024 года их доля увеличилась до 38,7%.

Экономически неактивными в прошлом году были 31,3% жителей (429 300 человек), из них 37,2% — люди в возрасте 65–74 лет. По сравнению с 2023 годом их число уменьшилось на 2700.

Обследование рабочей силы охватило 34 100 человек, включая 29 400 в возрастной группе 15–74 лет.

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