Силиня уверена в том, что путь Украины в НАТО необратим

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") верит, что путь Украины в НАТо необратим, несмотря на различную международную риторику, заявила Силиня на внеочередном заседании Сейма в понедельник, 24 февраля.

В понедельник Сейм провел внеочередное заседание, посвященное трехлетию со дня начала полномасштабной войны России в Украине.

В своем обращении к парламенту премьер-министр выразила уверенность в том, что путь Украины в НАТО необратим, несмотря на различную международную риторику в данный момент. "Наша задача как Латвии, как стран Балтии - помочь Украине попасть в НАТО, потому что только там мы сможем бороться вместе, плечом к плечу. По отдельности мы недостаточно сильны, но вместе мы намного сильнее", - сказала Силиня.

Глава правительства призналась, что иногда люди спрашивают и пишут ей, почему мы так выступаем за Украину. Она отвечает, что происходящее в Украине - это угроза и для Европы, и для Латвии.

Силиня отметила, что в то время, когда говорят о достижении справедливого мира, это большой вызов, но это также момент, когда Европа может объединиться и принимать решения.

Во время своей реч премьер-министр поблагодарила латвийское общество, неправительственные организации, предпринимателей, пограничников, учителей, историков, журналистов, депутатов парламента и других за то, что они не боятся и выступают за мир в Украине.

"Мы верим, что победа в Украине возможна и что зло России может быть уничтожено. Поэтому я еще раз говорю: не устаем!", - сказала премьер-министр.

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