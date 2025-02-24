Миериня: Европа сможет поддержать Украину, даже если другие не хотят этого делать

Европа достаточно сильна, чтобы продолжать поддерживать Украину, даже если другие не хотят этого делать, заявила председатель Сейма Дайга Миериня в парламенте в третью годовщину войны, развязанной Россией.

Глава парламента отметила, что, по данным ООН и Украины, 45 100 украинских солдат погибли, защищая свою страну, демократию и мир в Европе. Миериня добавила, что Латвия также потеряла двух добровольцев - Виталия Смирнова и Эдгара Платонова.

По словам председателя Сейма, в настоящее время крупные державы пытаются перераспределить сферы влияния в Украине, что неизбежно влияет на безопасность и мир в Европе.

"Мы хотим мира, но не подготовились к нему должным образом. Поэтому новая реальность такова, что отныне мы должны все делать сами. Это означает, что мы будем больше платить за нашу безопасность, и каждый должен внести свой вклад", - сказала Миериня.

По ее словам, сегодня важно помнить, зачем был создан Европейский союз. По словам Миерини, он был создан для того, чтобы заложить основы единого европейского сообщества через экономические связи, способствовать развитию, миру и предотвратить новые вооруженные и военные конфликты в Европе.

"Сейчас, как никогда, Украине нужны финансовые ресурсы и оружие, чтобы быть в наилучшем положении для мирных переговоров с агрессором", - подчеркнула спикер Сейма.

По словам Миерини, поддержка должна быть гибкой и не увязнуть в бюрократии ЕС. "Все, что нам сейчас нужно, - это политическая воля и желание действовать", - отметила политик.

Латвия и впредь будет стабильным и надежным партнером для Украины, пообещала Миериня, подчеркнув, что безопасность - главный приоритет восточного фланга ЕС.

"Пусть дух и сила украинского народа будут причиной нашей непоколебимой поддержки сегодня, завтра и всегда", - сказала спикер Сейма.

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