Ринкевич в Киеве: Украина заслуживает справедливого и прочного мира

Украина заслуживает справедливого и прочного мира, заявил в понедельник на организованном Украиной международном саммите "Поддержи Украину" в Киеве президент Латвии Эдгар Ринкевич.

В канцелярии президента агентству LETA сообщили, что в третью годовщину полномасштабного нападения России на Украину Ринкевич с рабочим визитом прибыл в Украину, чтобы подтвердить непреклонную поддержку Латвией Украины в ее в борьбе с российской агрессией.

Президент принял участие в международном саммите "Поддержи Украину", выступив с речью, а также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским вместе с президентами Литвы, Финляндии и премьер-министрами Дании, Эстонии, Исландии, Норвегии и Швеции.

В своем выступлении президент подтвердил поддержку Латвией Украины в ее стремлении к справедливому и продолжительному миру. "Украина показала миру подлинную стойкость. Борясь за добро. За свой народ. Это потребовало высокой цены. Бесчисленные потери среди мирных жителей, повреждения учреждений здравоохранения и образования, похищения и пытки людей, военнопленные. Тысячи украинских детей похищены и вынуждены жить в России или на оккупированных территориях. Все должно быть не зря. Украина заслуживает справедливого мира", - заявил Ринкевич в своем выступлении.

Президент подчеркнул, что Украина должна быть за столом переговоров, а не "на столе". Он также отметил, что за столом переговоров должна быть и Европа, что необходимо обеспечить, чтобы Украина была сильной и независимой, а Россия должна быть ограничена, чтобы границы не менялись силой. По словам Ринкевича, Европа берет на себя полную ответственность за свою безопасность, вкладывая средства в свою оборону, а Украина, США, союзники по НАТО и Евросоюзу сотрудничают для достижения прочного мира.

В беседе с президентом Украины Ринкевич подтвердил долгосрочную поддержку Украины. В разговоре он сообщил, что Латвия выделяет 0,25% от внутреннего валового продукта (ВВП) на военную помощь Украине. Страны Балтии и Скандинавии совместно обязались увеличить военную помощь Украине путем проведения учений и обеспечения оснащения военного подразделения размером с бригаду для повышения потенциала украинской армии, подчеркнул Ринкевич.

Кроме того, страны формата NB8 продолжат вкладываться в укрепление противовоздушной обороны и развитие оборонной промышленности Украины. При этом президент выразил поддержку Латвией продвижения Украины к членству в Евросоюзе.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !