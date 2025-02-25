Назначены исполняющие обязанности министров образования, благосостояния и сообщения

На прошлой неделе Силиня, объявляя о "перезапуске" своего правительства, сообщила, что Анда Чакша ("Новое Единство") будет освобождена от должности министра образования и науки, Улдис Аугулис (СЗК) - от должности министра благосостояния, а Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") - от должности министра сообщения.