SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) постепенно модернизирует организацию работы дворников – вместо одного человека за чистоту в подъездах и дворах теперь будут отвечать уборочные бригады, оснащенные современной техникой. Эти изменения улучшают условия труда работников и повышают качество услуг для жителей.

Такой порядок уже действует в 400 рижских домах, и первые результаты весьма положительны. Это подтверждают не только результаты контроля качества RNP, но и отзывы жителей.

Помимо повышения качества уборки, важным фактором изменений является благополучие сотрудников. В новых уборочных бригадах работают сотрудники RNP, которые ранее трудились дворниками и уборщиками. Традиционно работа дворника физически тяжела, но в команде люди работают вместе и используют современную технику, что снижает нагрузку.

Во дворах уборочные бригады применяют компактные садовые райдеры, воздуходувки и мини-тракторы – зимой они расчищают тротуары от снега и посыпают их, а летом косят газоны и подметают дорожки. Внутри помещений используются специальные щетки для мытья полов, пылесосы и оборудование для очистки труднодоступных окон.

Работа в бригаде организована более эффективно. Техника ускоряет уборку, что особенно важно в снежные зимние дни. Если раньше при болезни дворника найти замену было сложно, то теперь сотрудники могут оперативно подменять друг друга. Кроме того, такой подход экономически выгоден – несмотря на рост расходов, он позволяет компании не повышать стоимость уборки для жителей.

Руководитель отдела управления недвижимостью RNP Айрита Шица отмечает еще одно неожиданное преимущество новой системы: "Мы видим, что нововведение улучшило нашу коммуникацию с жителями. Раньше люди часто воспринимали дворника как контактное лицо, с которым можно обсудить вопросы по управлению домом. Хороший дворник мог выслушать, но у него не было ни нужной информации, ни возможностей помочь, поэтому проблемы часто оставались нерешенными, что вызывало разочарование. Теперь жители активнее используют наши официальные каналы связи – обращаются напрямую к своему управляющему, используют мобильное приложение, портал самообслуживания или звонят на информационную линию. Это помогает нам быстрее выявлять и решать проблемы".

SIA Rīgas namu pārvaldnieks – крупнейшая в Латвии компания по управлению многоквартирными домами. Основанная как муниципальное предприятие, в настоящее время она работает без дотаций со стороны самоуправления и предоставляет своим клиентам полный спектр услуг по управлению недвижимостью.

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