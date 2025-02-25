В нескольких городах Латвии зафиксировано ухудшение качества воздуха

Сегодня, 25 февраля, около полудня в нескольких местах Латвии было зафиксировано плохое качество воздуха, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Наихудшее качество воздуха было зафиксировано в Руцаве и в Лиепае на улице Ганибу, где было отмечено повышенное загрязнение PM2,5.

Плохое качество воздуха, связанное с содержанием частиц PM2,5 и PM10, также было зафиксировано на нескольких станциях мониторинга качества воздуха в Вентспилсе, Риге и Резекне.

Как сообщили агентству LETA в Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии LETA, плохое качество воздуха связано как с локальным, так и с трансграничным загрязнением. Основной причиной этого является отопление, а также тот факт, что долгое время не было дождей, которые могли бы смыть эти частицы.

Твердые частицы состоят из смеси твердых веществ и капель жидкости. PM10 - это твердые частицы диаметром менее десяти микрометров, а PM2,5 или мелкие твердые частицы - это твердые частицы диаметром менее 2,5 микрометров.

Длительное воздействие твердых частиц может способствовать развитию сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, отмечают эксперты.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !