Декларация места жительства или работы в Латвии станет обязательной для получения медицинских услуг за госсчет

Со следующего года для получения оплачиваемых государством медицинских услуг потребуется декларация места жительства или места работы в Латвии. Это предусматривает принятый правительством законопроект "О финансировании и управлении здравоохранением". Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен Сеймом.

Ожидается, что новый закон заменит действующий Закон о финансировании здравоохранения, принятый в конце 2017 года.

Как подчеркнули в Министерстве здравоохранения, принцип, согласно которому каждый человек имеет право на получение неотложной медицинской помощи, останется неизменным.

По данным Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), на конец сентября 2024 года 214 313 латвийских подданных задекларировали свое место жительство за рубежом. Согласно данным Национальной службы здравоохранения (NVD), до сентября 2024 года из них 12 805 человек получали медицинские услуги в Латвии за государственный счет. Это означает, что эти люди ограничивают доступ к медицинским услугам для тех, кто живет и работает в Латвии, отметили в Минздраве.

Учитывая, что нормативные акты, регулирующие декларирование места жительства, не предполагают ограничений на передекларирование, законопроект предусматривает, что условием для получения медицинских услуг за государственный счет является декларирование места жительства в Латвии не менее чем за месяц до получения медицинской услуги.

Согласно законопроекту, оплачиваемые государством медицинские услуги планируется предоставлять всем работающим в Латвии, которые застрахованы в соответствии с законом "О государственном социальном страховании", или тем, кто задекларировал свое место жительство в Латвии, отметили в Минздраве.

Это право распространяется на граждан и неграждан Латвии, иностранцев с постоянным видом на жительство, лиц без гражданства, беженцев или лиц с альтернативным статусом, а также на граждан стран-членов Европейского союза, стран Европейской экономической зоны или Швейцарии, получивших регистрационное удостоверение.

Бесплатное здравоохранение по принципу декларации будет доступно и тем жителям, которые по закону не имеют социального страхования, но постоянно проживают в Латвии и задекларировали здесь место жительства. К ним относятся лица, которые платят только взносы за пенсионное страхование. Это самозанятые, владельцы микропредприятий, получатели гонораров, но их объект обязательных ежемесячных взносов на государственное социальное страхование не достигает минимальной зарплаты.

Также право на получение медицинских услуг в рамках государственного обязательного медицинского страхования по-прежнему будет у детей социально застрахованных лиц в возрасте до 18 лет, лиц, получающих пособие государственного соцобеспечения по возрасту, получателей пенсий по старости или специальной государственной пенсии и лиц, чей супруг находится на дипломатической службе за рубежом, задержанных и осужденных, просителей убежища.

В министерстве пояснили, что после длительных дискуссий с другими министерствами принцип декларирования принцип декларирования оказался единственным всеобъемлющим и реализуемым критерием. Кроме того, системы, которые ведет NVD, уже связаны с задекларированным в Регистре физических лиц PMLP местом жительства, поэтому этот принцип реально осуществим, подчеркнули в Минздраве.

По данным NVD, по состоянию на 6 ноября 2024 года медицинские услуги за государственный счет в Латвии могли получать в целом 2 384 691 человек - граждане, неграждане, иностранцы, соискатели убежища и представители других групп.

Сейчас право на получение оплачиваемых государством медицинских услуг не зависит от места жительства и оценивается по другим факторам, таким как статус гражданства, вид на жительство, занятость и вытекающее из нее право членов семьи на получение медицинских услуг за государственный счет, а также по аналогичным критериям.

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