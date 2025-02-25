Синоптики: в среду ожидаются туман и осадки

В среду во многих районах Латвии ожидаются туман и осадки, в основном незначительные дожди, местами образуется гололед, прогнозируют синоптики.

Больше осадков выпадет ночью в Курземе. Ночью ожидается южный ветер от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха составит -2...+3 градуса, а местами на востоке страны под ясным небом воздух остынет до -10 градусов.

День будет пасмурный, во многих местах сформируется туман. Пройдет небольшой дождь, в восточных краях возможен и снег. При слабом ветре воздух прогреется до +1...+6 градусов.

В Риге в среду ожидается пасмурная и туманная погода, время от времени будут идти незначительные дожди, утром возможен гололед. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью и днем составит 0.. +3 градуса.

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