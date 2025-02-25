Спрудс: в мирном процессе одинаково важно участие и США, и стран Европы

В то время, когда Украина отмечает третью годовщину своей смелой борьбы за свободу и суверенитет, ей срочно нужна растущая военная поддержка. Чтобы обеспечить мир, европейские страны должны взять на себя больше ответственности, однако не менее важно и участие США в предоставлении гарантий безопасности любого вида, отметил Спрудс.