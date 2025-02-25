СГБ: Жданок оспорила законность обыска в своем доме в Брюсселе

Бывший депутат Европейского парламента (ЕП) Татьяна Жданок оспорила законность процессуальных действий, проведенных в ее доме в Брюсселе.

Об этом заявил в интервью ЛТВ глава Службы государственной безопасности (СГБ) Латвии Нормундс Межвиетс.Как уже сообщалось, в ноябре прошлого года сотрудники бельгийских правоохранительных органов по просьбе СГБ обыскали дом Татьяны Жданок в Брюсселе.

По словам главы СГБ, бывший депутат Европарламента оспорила вышеупомянутые действия бельгийских правоохранительных органов, однако в настоящее время СГБ ждет решения бельгийского суда, чтобы двигаться дальше.

Межвиетс отметил, что ему сложно сказать, сколько времени это займет, поскольку судебная система в каждой стране разная.

По его словам, Татьяна Жданок находится в Брюсселе, что препятствует расследованию ее дела, начатого в Латвии.

Как уже сообщалось, экс-депутата Европарламента признали подозреваемой в рамках уголовного дела о возможном сотрудничестве с российскими спецслужбами.

При этом в СГБ не стали комментировать, по какой статье Уголовного закона Латвии подозревается Татьяна Жданок и какая мера пресечения применена в ее отношении.

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