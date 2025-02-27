Кластер оборонной промышленности разработал план "Балтийской стены беспилотников"

Обеспечение и защита безопасности границ теперь означает не только отражение обычных угроз, но и упреждающее предотвращение новых угроз, таких как враждебные беспилотники, поэтому эстонский кластер оборонной промышленности выступил с концепцией "Балтийской стены беспилотников".

Drone Wall — это совместная инициатива Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы, направленная на укрепление восточной границы ЕС и НАТО.

Объединив передовые технологии, общие средства защиты и быстрые инновации, можно создать эффективное многоуровневое решение, которое поможет обеспечить устойчивость Европы к внешним угрозам и агрессорам.

В основу проекта "Балтийской стены беспилотников" положено инновационное сочетание технологий, многоуровневых систем обороны и оперативного обмена данными, что позволит странам эффективно противостоять внешним угрозам.

Опыт войны в Украине показал, что беспилотники стали ключевым элементом современных конфликтов. Они используются как в оборонительных, так и в наступательных целях, в том числе для уничтожения критически важной инфраструктуры.

Концепция проекта предполагает использование нескольких уровней защиты: автономные системы мониторинга с использованием искусственного интеллекта для круглосуточного наблюдения; комплексные системы противодействия дронам (C-UAS) - например, EIRSHIELD от DefSecIntel Solutions; многослойные сети сенсоров для обнаружения угроз в воздухе, на земле и на воде; автоматизированные перехватчики (interceptor drones), способные моментально реагировать на враждебные дроны; мобильные платформы для борьбы с беспилотниками, адаптируемые к изменяющейся обстановке.

Все данные будут поступать в централизованную систему управления, которая обеспечит оперативный контроль всей границы в режиме реального времени. Система будет совместима с технологиями других стран, что обеспечит координацию между союзниками.

Как подчеркнул возглавляющий кластер Defence Estonia Рене Эхасалу, инициатива позволит не только укрепить границу ЕС, но и усилить сотрудничество между странами региона, способствуя обмену знаниями и технологиями.

Концепция Baltic Drone Wall — это возможность для компаний сферы обороны и безопасности внести свой вклад, предложив инновационные продукты, которые можно быстро производить и внедрять в Балтийском регионе. В настоящее время в концепции Baltic Drone Wall участвуют компании DefSecIntel Solutions, Rantelon, Marduk, Lendurai, Hevi Optronics, Frankenburg Technologies и Telekonta.

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