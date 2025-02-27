В ответ на критику министр культуры Лаце пояснила, почему отправится на церемонию вручения "Оскара"

На выходных в Лос-Анджелес в США, где состоится ежегодная церемония вручения премии Американской киноакадемии "Оскар", отправятся не только вся команда латвийского фильма "Поток" (Straume, Flow), номинированного на премию, и руководитель Национального киноцентра Дита Риецума, но и министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные"). Присутствие министра на этом мероприятии вызвало широкое общественное обсуждение в социальных сетях по поводу того, необходим ли ее визит на престижную церемонию в данный момент.

Сама министр в четверг, 27 февраля, опубликовала объяснение в Facebook, в котором указала, что едет в США по приглашению команды фильма Straume, а сообщила, что у нее запланированы несколько встреч и визитов, связанных с киноиндустрией.

"Понимаю различные мнения общества о моем возможном визите на церемонию вручения премии Американской киноакадемии "Оскар". Я решила отправиться в эту командировку по приглашению создателей фильма Straume, чтобы на международной арене укрепить культурную дипломатию и подтвердить, что Латвия готова участвовать в развитии международных кино проектов. В то же время, в ходе таких визитов особое внимание уделяется укреплению двусторонних отношений между США и Латвией и тому, как мы, вместе с посольством Латвии в США, можем еще шире представлять имя Латвии в мире", — пишет Лаце.

Министр также напомнила, что фильм Straume был создан при поддержке как Латвийского Национального киноцентра, так и Государственного фонда культурного капитала. После получения награды "Золотой глобус" создатели фильма получили от государства денежную премию в размере 300 000 евро, а также 150 000 евро на международный маркетинг в области анимации. Кроме того, правительство поддержало инициативу Министерства культуры по взносу в 120 000 евро в программу совместного производства сериалов Eurimage, а также перераспределение одного миллиона евро на развитие проектов анимационных фильмов.

"Сейчас, безусловно, наступил момент, когда нам всем не только нужно гордиться международными успехами Straume, но и на политическом уровне надо делать все возможное для еще более широкой поддержки киноиндустрии. Именно поэтому в рамках визита в США запланированы встречи с Netflix и другими представителями киноиндустрии для обсуждения возможностей реализации кино проектов в Латвии", — подчеркнула Лаце. Кроме того, она планирует встретиться с представителями California Institute of the Arts и латышской диаспоры.

"Хочу также напомнить, что эту командировку в США я планировала еще до так называемого рестарта правительства. Как всегда, в случае командировки министра его заменяет один из других членов правительства," пишет Лаце, которой в период так называемого "рестарта правительства" были также поручены обязанности министра транспорта.

"Говоря о технических деталях, хочу пояснить, что в случае утверждения командировки в США я поеду одна. Во время визита поддержку в США окажут как почетный консул Латвии, так и директор Латвийского Национального киноцентра Дита Риетума," пишет Лаце.

Как уже сообщалось, фильм латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса Straumeпретендует на премию "Оскар" в двух номинациях — "Лучший международный фильм" и "Лучший анимационный фильм". Это первый случай, когда латвийский фильм номинирован на престижную награду.

Церемония вручения кинопремии Американской академии "Оскар" состоится в воскресенье, 2 марта (в ночь с 2 на 3 марта по латвийскому времени).

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !