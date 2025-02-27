Скончался многолетний директор Национальной библиотеки Латвии Вилкс

В среду, 26 февраля, скончался многолетний директор Латвийской Национальной библиотеки (LNB) Андрис Вилкс, сообщили агентству LETA в LNB.

Вилкс всю свою профессиональную карьеру посвятил библиотечному делу. В 1978 году он начал работать старшим библиотекарем в отделе редких книг и рукописей Государственной библиотеки Латвийской ССР имени Вилиса Лациса, затем стал руководителем отдела, а с 1989 года – директором всей библиотеки, исполняя эти обязанности вплоть до 2024 года.

С 2004 по 2008 год Вилкс возглавлял объединение библиотек стран Балтийского моря Bibliotheca Baltica, был награжден орденом Трех звезд и премией Zelta ābele за вклад в книгоиздательское дело.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Министерство культуры объявило конкурс на должность директора LNB. На этот пост была выбрана тогдашняя директор департамента специальных фондов LNB, бывший генеральный секретарь Национальной комиссии ЮНЕСКО Латвии и преподаватель Латвийской академии культуры Дагния Балтиня.

Открытый конкурс на эту должность был объявлен после того, как Министерство культуры получило заявление многолетнего директора LNB, в котором он сообщил о желании прекратить трудовые отношения со 2 сентября 2024 года.

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