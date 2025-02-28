Президент Латвии Эдгар Ринкевич не поддерживает предложение о том, чтобы разрешить негражданам участвовать в выборах самоуправлений, сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис.

По мнению президента, право участвовать в муниципальных выборах должны иметь только граждане Латвии.

Как сообщалось, в письме президенту председатель правления не представленной в 14-м Сейме партии "Согласие" Янис Урбанович отметил, что в политическую повестку дня Латвии необходимо включить вопрос об участии неграждан в выборах самоуправлений.

Однако Дрегерис отметил, что в канцелярии президента такое письмо до сих пор не получено.

Также сообщалось, что, по мнению Урбановича, решающее значение в "час "х"" имеет не только оружие, но и единство общества и готовность защищать свою страну.

Латвия отличается от всех европейских стран тем, что 9% ее постоянных жителей являются негражданами, не имеющими прочной правовой связи со страной, в которой большая часть из них родилась, провела всю жизнь, платила налоги и неразрывно с ней связана.

Пассивность Латвийского государства в решении этой проблемы вызывает недоумение у союзников Латвии и в то же время дает аргументы противникам, утверждает лидер "Согласия".

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