PVD: в этом году количество случаев африканской чумы свиней может быть рекордно большим

Число случаев африканской чумы свиней (АЧС) в популяции диких кабанов в Латвии в этом году может достичь нового рекорда, сообщил агентству LETA заместитель руководителя отдела надзора за инфекционными болезнями животных Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Мартиньш Сержантс.

По его оценке, в этом году АЧС у кабанов чаще всего может встречаться в Земгале и Курземе.

Согласно данным PVD, за первые восемь недель 2025 года АЧС была выявлена у 328 диких кабанов, что на 81,2% больше, чем за тот же период прошлого года, когда был выявлен 181 случай.

Сержантс объясняет рост числа случаев АЧС распространением болезни пропорционально количеству диких кабанов - во многих районах Латвии популяция диких кабанов быстро восстановилась, и, соответственно, в этих местах выявляется больше случаев АЧС.

Представитель PVD объяснил, что количество случаев АЧС в популяции диких кабанов не будет расти с каждым годом, поскольку болезнь эффективно сокращает число особей, а если диких кабанов меньше, то и количество выявленных случаев АЧС меньше.

Сержант отметил, что вакцины от АЧС до сих пор не существует, поэтому единственным эффективным способом борьбы с заболеванием является активная охота на диких кабанов. "По существующим оценкам, вирус АЧС исчезнет из популяции кабанов в течение двух-трех охотничьих сезонов, если средняя плотность животных не будет превышать 0,15 особи на квадратный километр", - сказал он, добавив, что в районах, где АЧС была выявлена ранее, количество животных даже ниже оптимальной плотности, поэтому охотники не должны допускать повторного увеличения численности кабанов.

Если охота прекращается или значительно снижается охотничья нагрузка, популяция кабанов очень быстро восстанавливается, говорит представитель PVD.

Он также отметил, что все кабаны, независимо от возраста и пола, могут заразиться АЧС.

"Поэтому мы призываем охотников проявлять гуманность и охотиться на кабанов, иначе они умрут мучительной смертью от вируса. На данный момент это единственный способ сдерживать и бороться с АЧС в лесах", - сказал Сержантс.

Он подчеркнул, что этот год также будет полон трудностей для свиноводов.

Сержантс также напомнил, что домашние свиньи могут быть защищены от болезней только с помощью строгих мер биобезопасности.

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