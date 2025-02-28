В переговорах о мире в Украине будет много вводящих в заблуждение маневров, считает Затлерс

В переговорах о мире в Украине будет много вводящих в заблуждение маневров как со стороны России, так и со стороны США, заявил в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения бывший президент Латвии Валдис Затлерс.

"У нас, к сожалению, находящихся посередине, есть только одна возможность — не поддаваться всем этим маневрам и понимать, что конфликт с Россией затяжной. Состояние полуугрозы, в котором мы находимся сейчас, будет продолжительным", — отметил он.

Затлерс подчеркнул, что наша задача — добиться, чтобы эта конфронтация с Россией оставалась контролируемой. "Чтобы мы сохранили свою свободу, независимость и демократию", — добавил экс-президент.

По его мнению, крупнейшей потерей для Запада и успехом России стало то, что Москве удалось выйти из изоляции — по крайней мере, в отношениях с США. Он, однако, отметил, что трудно оценить, хорошо это или плохо, так как не разговаривать годами или общаться только на уровне спецслужб также не является хорошим вариантом.

Затлерс отметил, что не видит со стороны Америки применения наиболее эффективного средства для прекращения войны, которое, по его мнению, заключается в снижении цен на нефть. "Это действительно могло бы заставить Россию мыслить немного иначе", — уверен экс-президент.

Бывший президент Латвии считает, что в этом войне не будет ни победителя, ни проигравшего.

В то же время, по его мнению, Европа из этой ситуации может выйти гораздо более сильной и с большим влиянием в мире.

Как уже сообщалось, изменение позиции президента США Дональда Трампа в отношении России вызвало обеспокоенность в Европе. Это может означать не только прекращение поддержки Киева со стороны США, но и поддержки Европы в целом.

В понедельник США в ООН встали на сторону России, а не своих европейских союзников, поддержав резолюцию, призывающую к прекращению войны, но не осуждающую Москву за повторное вторжение в соседнюю страну три года назад и не требующую территориальной целостности Украины.

На прошлой неделе Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и призвал его "действовать быстро" для прекращения войны. Это произошло вскоре после того, как представители России и США провели переговоры в Саудовской Аравии без участия Киева.

Тем не менее, на этой неделе отношения между Киевом и Вашингтоном, похоже, улучшились, поскольку Украина достигла соглашения с США по условиям договора о полезных ископаемых и может подписать его уже в пятницу, 28 февраля.

Украина надеется, что этот договор позволит США предоставлять стране дальнейшие гарантии безопасности.

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