Ежегодно увеличивается количество нуждающихся в восстановлении мостов; для самоуправлений ремонт не в приоритете

В Латвии примерно 3000 мостов и путепроводов, которые ежедневно участвуют в обеспечении транспортного потока, улучшают безопасность движения, а также способствуют экономической активности - непрерывному обороту товаров и услуг. Из всех мостов примерно треть принадлежит самоуправлениям, и число таких, которые находятся в очень плохом состоянии, ежегодно увеличивается. На перестройку мостов самоуправления деньги не занимают, сообщает передача Латвийского радио "Открытые файлы".

В Риге обнаружены повреждения примерно 40% мостов и путепроводов. В настоящее время для движения перекрыт путепровод через железную дорогу на улице Алтонавас. Несколько месяцев назад самоуправление было вынуждено сделать это, так как сооружение стало опасным. И это уже не впервые, когда столице приходится перекрывать какой-то мост.

В 2019 году, когда в кресле мэра еще сидел Нил Ушаков, было закрыто движение по двум принадлежащим самоуправлению мостам - Брасскому и Деглавскому. Тогда Деглавский мост закрыла полиция, так как самоуправление считало сооружение безопасным вопреки заключению экспертов. Специалисты в ходе контроля строительных работ обнаружили повреждения несущих конструкций моста.

В том же году начались и ремонтные работы на Брасском мосту, в ходе которых эксперты пришли к выводу, что мост находится в очень плохом состоянии, поэтому его пришлось полностью снести и построить заново. И это при том, что еще в 2013 году специалисты дали самоуправлению указания устранить повреждения, но этого сделано не было.

Государственный контроль подсчитал, что из-за закрытия этих двух мостов водители провели в пути на 62% больше времени, чем это было бы необходимо. Что, в свою очередь, повлекло и дополнительные затраты. Но еще дороже это в итоге обошлось самому самоуправлению. Оно построило и содержало временный переезд под Брасским путепроводом. Без этого, возможно, можно было и обойтись, если бы мосты были приоритетом самоуправления.

Несколько лет назад профессор Рижского технического университета Айнарс Паэглитис в академическом исследовании отметил, что почти две трети государственных мостов на автомобильных дорогах местного значения находятся в плохом или очень плохом состоянии. Большая часть мостов в стране построена в 70-80-е годы прошлого века, когда бетон был не таким прочным, как сейчас.

В связи с этим мосты быстрее портятся, их несущая способность снижается. Однако состояние мостов в Риге в целом лучше, чем в других самоуправлениях.

"50% мостов в Латвии требуют особого внимания. Можно считать, что это поврежденные мосты", - признает Паэглитис.

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