По заявлению от Нацобъединения начат уголовный процесс против художника Кристиана Бректе
Fоtо: Kārlis Dambrāns/DELFI

По заявлению нескольких депутатов Национального объединения Рижское региональное управление Государственной полиции начало уголовный процесс против художника, ассоциированного профессора Латвийской академии художеств Кристиана Бректе за видео, опубликованное в социальных сетях, сообщает портал Satori.

Художник и его адвокат называют уголовное дело политическим заказом и видят в этом угрозу свободе слова и искусства в Латвии.

Отдел общественных отношений Госполиции подтвердил Satori, что уголовное дело возбуждено из-за видео, опубликованного 17 ноября прошлого года в социальных сетях TikTok и Facebook. На кадрах Бректе находится у памятника Матери Латвии в ансамбле Братского кладбища, держа в руках сырое сердце быка. В настоящее время видео расследуется по статье 229 Уголовного закона — "уничтожение, повреждение или осквернение культурного объекта", за что предусмотрено наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

В разговоре с Satori Кристиан Бректе указал, что уголовное дело возбуждено по заявлению депутата Национального объединения Илзе Индриксоне и еще нескольких парламентариев этой партии. Он считает, что обращение депутатов в полицию по поводу произведения искусства, которое им не нравится, дискредитирует сам институт законодательной власти.

"На мой взгляд, Илзе Индриксоне в современном демократическом обществе не следовало бы выступать против гарантированной Сатверсме свободы искусства, публично высказываясь о "желательном" содержании художественных произведений. Напротив, как политик и гарант общественных интересов, она должна защищать свободу искусства и укреплять соблюдение конституционных ценностей в культуре", — заявил Бректе.

Художник также подчеркивает, что возбуждение уголовного дела из-за произведения искусства свидетельствует об угрозе закрепленной в Сатверсме свободе слова и художественного самовыражения: "Искусство напрямую показывает, насколько свободно общество. Если вы не свободны в искусстве, значит, вы не свободны и в других сферах".

Адвокат Бректе Александр Березин отмечает, что в ходе ведомственной проверки художник подробно объяснил полиции свою концепцию и отрицал, что его целью было осквернение мемориала, но уголовное дело все равно было возбуждено. По мнению адвоката, такое развитие событий наводит на подозрение о политическом давлении на полицию. "Я считаю, что это политически мотивированное дело, так как в данном случае нет никаких действий, которые можно было бы назвать осквернением культурного памятника", — подчеркнул Березин.

Видео, ставшее причиной уголовного дела, было опубликовано 17 ноября и является частью серии видеороликов "Готовь вместе с Кристианом Бректе".

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Бректе и ранее своими работами и перформансами вызывал бурные дискуссии. Например, в 2021 году крупный скандал разгорелся вокруг его росписи "Посвящение Джемме Скулме" на стене рижской 40-й средней школы. Вскоре после этого адвокат Виктория Яркина обратилась в Государственную полицию с просьбой проверить, не содержат ли работы Бректе, по ее мнению, элементы детской порнографии. Однако спустя полгода уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

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