Синоптики: ночью на востоке Латвии местами ожидаются снег и мокрый снег

В ночь на воскресенье, 2 марта, на востоке Латвии ожидается снег и мокрый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночь в Латвии будет облачной, на востоке ожидается снег и мокрый снег. Дороги в некоторых районах будут скользкими.

Туман и дымка затруднят видимость в некоторых районах Латвии, в основном на востоке.

Будет дуть легкий или умеренный западный ветер, а минимальная температура воздуха составит -2...+2 градуса.

В Риге ночью будет облачно, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, а минимальная температура воздуха составит 0...+2 градуса.

В воскресенье, 2 марта, небо затянут облака, которые принесут в восточные районы снег и мокрый снег. В некоторых местах утром сохранится туман, значительно ухудшающий видимость. Ветер будет дуть от слабого до умеренного с запада. Днем воздух прогреется до +1...+6 градусов.

Синоптики также указывают, что первые дни марта будут преимущественно облачными, осадки ожидаются на большей части территории. Во многих районах страны при слабом ветре будет образовываться туман. Хотя в конце недели ночные температуры во многих местах еще будут отрицательными, к началу следующей недели на большей части территории Латвии столбик термометра ни ночью, ни днем не будет опускаться ниже 0 градусов.

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