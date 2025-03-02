В первый день в СГД подано более 300 тысяч деклараций о годовых доходах

В субботу, 1 марта, в Службу государственных доходов (СГД) поступило 300 623 декларации о годовых доходах, сообщает агентство LETA со ссылкой на сайт VID. С 1 марта жители Латвии могут сдавать в Службу Госдоходов декларации за 2024-й год.

В СГД отмечают, что латвийцы активно подключаются к Системе электронного декларирования и подают свои декларации, и в настоящее время электронная система работает стабильно.

Генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке информирует в соцсети "X", что по итогам 1 марта поданные первые 300 623 годовые декларации о доходах составляют 29% от общего числа годовых деклараций, поданных в 2024 году. При этом еще около 200 тысяч человек оформили в системе заявления, но пока их официалоно не подали в СГД.

Гендиректор СГД сообщает, что 1 марта 2024 года было подано 277 056 деклараций, 1 марта 2023-го - 300 931 декларация, 1 марта 2022-го - 223 384 декларации, а 1 марта 2021-го - 275 401 декларация.

Руководитель СГД также обращает внимание на то, что в субботу, 1 марта, в 22.00 очередей в Системе электронного декларирования уже не было.

Как сообщалось, 1 марта из-за перегрузки системы в первый час с начала приема деклараций о доходах за 2024 год, нельзя было подключиться к Системе электронного декларирования.

В сервисе заявили, что сбой в работе вскоре после полуночи и длился менее часа. Сбой был связан с тем, что еще до полуночи в системе зарегистрировались более 50 тысяч пользователей, которые в первые минуты после полуночи попытались почти одновременно начать подачу годовых деклараций о доходах.

СГД призывает латвийцев не подавать декларации напрямую в первые дни марта: если слишком большое количество пользователей попытается подключиться к системе одновременно, она может работать медленнее или временно быть недоступной.

Жители Латвии, которые обязаны предоставить декларацию, должны подать ее в СГД до 2 июня, а если их общий доход в прошлом году составил более 78 100 евро - до 1 июля.

На добровольной основе, для декларирования допустимых расходов и взыскания налога, декларация может быть подана за период в три года.

В целях обеспечения непрерывности работы Системы и во избежание перегрузки систем, в этом году введен рейтинг пользователей. Он обеспечит обработку последовательных запросов пользователей и проинформирует их об ожидаемой доступности услуги в порядке живой очереди. Если к системе одновременно будет подключено чрезмерное количество пользователей, люди будут автоматически перенаправлены в виртуальный "зал ожидания". В нем каждый будет видеть текущее количество подключений, т.е. сколько человек еще подключено к системе одновременно, и будет проинформирован о возможном времени подключения.

СГД разъясняет, что декларацию в обязательном порядке подают те жители Латвии, доходы которых не облагаются подоходным налогом с населения в полном объеме. Например, те латвийцы, кто вели хозяйственную деятельность или получали доходы за рубежом.

Также обязательна подача декларации, если в течение года был получен необлагаемый минимум, соответствующий более низкому доходу, но общий доход за год все же был выше. Поэтому после заполнения декларации эту часть льготы или скидки, возможно, придется вернуть.

Добровольно подать годовую декларацию о доходах для возмещения излишне уплаченного налога за счет себя и расходов членов своей семьи может любое лицо, с доходов которого уплачивается НДФЛ.

К субсидируемым расходам относятся расходы на медицинские и стоматологические услуги, на высшее образование и повышение квалификации, а также на обучение детей по интересам или в группах. К субсидируемым расходам относятся пожертвования и подарки организациям общественного блага и политическим партиям, взносы в частные пенсионные фонды и накопительное страхование жизни. При подаче декларации также можно получить налоговые льготы, не полученные в течение года.

На добровольной основе годовая декларация о доходах может быть подана и скорректирована за три года. В этом году декларацию можно подать не только за 2024 год, но и за 2023 и 2022 годы, а до 23 июня 2025 года – еще и за 2021 год.

СГД возвращает латвийцам переплату налога не позднее, чем в течение трех месяцев с момента подачи декларации.

Те, кто в прошлом году подали заявку на автоматическое получение переплаты без заполнения декларации, получат эту переплату с 1 октября по 31 декабря. Но если человек подал заявление на автоматический возврат, он тоже может подать декларацию – для того, чтобы представить квитанции за оправданные расходы или получить переплату раньше, чем с 1 октября.

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